Число поездок на самокатах и велосипедах в Москве выросло на 37,5% за год

Заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что по итогам 2024 года пассажиропоток на всех видах городского транспорта в столице увеличился до 17,31 млн поездок по рабочим дням (+5% к предыдущему году). В частности, на средствах индивидуальной мобильности москвичи совершали в среднем 0,33 млн поездок в день — это на 37,5% больше, чем в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным мэрии Москвы, среднесуточный пассажиропоток в метро и на МЦК в 2024 году составил 8,2 млн поездок в день — на 1,6% больше, чем в 2023 году. На железнодорожном транспорте (в том числе на МЦД) — 2,1 млн (+5,5% к 2023 году). На такси москвичи совершали в среднем 1,73 млн поездок в день, на 4,8% больше чем в предыдущем году, на каршеринге — 0,25 млн поездок (+4,2%).

Отмечается, что стабильным остается количество личных автомобилей на московских дорогах — 2,8 млн транспортных средств в сутки.

Полина Мотызлевская