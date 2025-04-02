Пермские власти требуют сноса трех киосков в микрорайоне Нагорном

Администрация Индустриального района Перми обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО «Кафе Мечта», ООО «Кросс», ООО «БЛиК», ООО «Пресса». Структура городской власти требует от ответчиков демонтировать три нестационарных объекта (НТО), расположенных по ул. Чердынской, 28, в г. Перми. В случае просрочки исполнения решения суда мэрия требует с указанных обществ взыскать неустойку в размере 15 тыс. руб.

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Одновременно с иском мэрия направила в суд ходатайство об обеспечительных мерах — в виде запрета распоряжаться тремя НТО и перемещать их в границах земельного участка. По мнению истца, владельцы киосков способны произвести отчуждение НТО либо передвинуть его в границах земельного участка. Однако суд не нашел оснований для запрета. Предварительное рассмотрение дела назначено на 14 мая.

Одним из совладельцев ООО «Кафе Мечта», ответчика по делу, является известный пермский бизнесмен Вячеслав Зубков, один из акционеров овощного рынка в Заостровке.

Массовая подача исков о сносе НТО в Перми началась в прошлом году. Сейчас в арбитражном суде находится несколько десятков исков.