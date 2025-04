Доходность крупнейших банков КНР рекордно снизилась из-за слабой экономики

По подсчетам Financial Times (FT), у шести крупнейших банков КНР рекордно снизился один из ключевых показателей деятельности — чистый процентный доход. Так, у Bank of China и крупнейшего в мире по активам Industrial and Commercial Bank of China этот показатель в конце 2024 года составил 1,48%, тогда как годом ранее достигал 1,6%, а в 2021 году был выше 2%.

Доходность банковских операций снижается из-за растущего давления на банки китайских властей, которым необходимо стимулировать замедлившуюся экономику страны более дешевыми заемными средствами. «До 2022 года доходность снижалась нормальными темпами в условиях замедлявшейся (во время пандемии COVID-19.— "Ъ") экономики»,— цитирует FT бывшего аналитика UBS по китайскому банковскому сектору Джейсона Бедфорда.

Но сохранение этого тренда говорит о том, что власти оказывают давление на банки, заставляя их снижать проценты по ипотечным займам, повышать проценты по депозитам и рефинансировать кредиты для малого и среднего бизнеса. Это сказывается на прибыльности банковских операций, и банки вынуждены привлекать дополнительные средства для финансирования своей деятельности.

Так, например, в минувшие выходные Bank of China, Bank of Communications, Postal Savings Bank of China и China Construction Bank заявили, что привлекли в общей сложности 520 млрд юаней ($72 млрд), продав часть своих акций институциональным инвесторам, включая Министерство финансов КНР.

Евгений Хвостик