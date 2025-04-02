Дело олимпийского чемпиона Андрея Перлова начнут рассматривать 10 апреля

10 апреля в Центральном райсуде Новосибирска начнется рассмотрение по существу уголовного дела олимпийского чемпиона Андрея Перлова, ранее занимавшего пост гендиректора ФК «Новосибирск». Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Геннадий Шишебаров. Юрист отметил, что суд отклонил ходатайство защиты об изменении Андрею Перлову меры пресечения, и бывший спортсмен останется под стражей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Помимо Андрея Перлова в деле фигурируют еще два бывших сотрудника ФК «Новосибирск» —Татьяна Лошкарева и Константин Кричевский, занимавшие соответственно должности главбуха и начальника управления по футболу. Всем троим вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы).

Согласно версии следствия, в период с 12 мая по 23 августа 2020 года гендиректор «ФК «Новосибирск» при заключении договоров аренды спортивных объектов якобы похитил около 21 млн руб., выделенные клубу министерством физической культуры и спорта региона.

Кроме того гендиректора ФК «Новосибирск», главбуха и начальника управления клуба обвиняют в хищении 3,3 млн руб. на контрактах по обслуживанию футбольного поля «Динамо», которое, считает следствие, фактически не проводилось.

Андрея Перлова задержали 29 марта 2024 года и по решению суда поместили в СИЗО. Сам олимпийский чемпион вину не признал. Его адвокат заявил о необоснованности выдвинутых против клиента обвинений. Какую линию защиты выстроили другие подозреваемые, не известно.

Андрей Перлов — известный советский легкоатлет, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпийских игр 1992 года в ходьбе на 50 км. Дважды победитель (1987, 1989) в командных соревнованиях Кубка мира. Шестикратный чемпион СССР на 20 км (1990, 1989) и 50 км (1984, 1985, 1989). Также он возглавлял Федерацию футбола Новосибирской области и был заместителем руководителя департамента физической культуры и спорта Новосибирской области.

Илья Николаев