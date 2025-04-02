Хвалынский «Магнат» получит 50 миллионов за капремонт школы в Расково

Определен подрядчик, который займется капремонтом школы в поселке Расково Гагаринского района Саратова. Администрация Гагаринского района Саратова заключила контракт с ООО «Магнат» из Хвалынска.

Изначально за работы предлагалось 53,3 млн руб., на аукцион было подано две заявки — кандидаты предлагали выполнить работы за 49,8 и 49,6 млн руб. Последний и стал победителем.

Теперь «Магнату» нужно в срок до 15 августа поменять окна и двери, проложить водоснабжение, канализацию и отопление, провести внутреннюю и наружную отделку в школе на улице Полевая, 7д.

По данным ИАС Seldon.basis, ООО «Магнат» зарегистрировано в Хвалынске в 2013 году. Основным видом деятельности компании является производство кровельных работ, помимо этого она может сносить здания, возводить их, строить дороги. Директором числится Роман Баласанян, он же единственный учредитель. Выручка фирмы за 2023 год составила 118 млн руб.

В 2022 году ООО «Магнат» выиграла аукцион на ремонт пешеходных зон и тротуаров в Петровске за 27 млн руб. Однако впоследствии оказалось, что у подрядчика нет специализированной техники и рабочих.

Ольга Симонова