В Оренбуржье УК не проводила обследование дымоходов

Одна из управляющих компаний Соль-Илецка не проводила обследование вентканалов и дымоходов в жилых домах, сообщили сегодня в прокуратуре Оренбуржской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В ходе проверки выяснилось, что компанией не заключался договор со специализированной организацией с целью проверки состояния и прочистки дымовых и вентиляционных каналов пяти многоквартирных домов.

В отношении руководителя организации возбудили дело по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований». Его оштрафовали на 100 тыс. рублей.

Также на рассмотрении в суде находится иск надзорного ведомства о возложении на УК обязанности провести соответствующее обследование.

Алексей Алексеев