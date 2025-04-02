Чистая прибыль ростовского «Дорспецстроя» снизилась за год на 23 млн рублей

Ростовская компания «Дорспецстрой» показала выручку по итогам прошлого года в размере 407 млн руб. Это на 92 млн руб. меньше, чем годом ранее, когда выручка общества составляла 499 млн руб., говорится в годовой бухгалтерской отчетности предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.dss-rostov.ru Фото: www.dss-rostov.ru

Чистая прибыль АО «Дорспецстрой» за 2024 год составила 260 млн руб., снизившись по сравнению с показателями 2023 года на 23 млн руб. (283 млн руб. - в 2023 году). Кредиторская задолженность предприятия на 31 декабря 2024 года составила 40,9 млн руб., сниззившись по сравнению с 31 декабря 2023 года на 25,3 млн руб. (66,2 млн руб. на конец 2023 года). Дебиторская задолженность «Дорспецстроя» на конец прошлого года составила 782,5 млн руб., увеличившись за год на 188,5 млн руб.

По данным системы Rusprofile, АО «Дорспецстрой» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2001 году, основной вид деятельности — «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». Генеральный директор — Александр Поляков. Выручка компании снижается с каждым годом, начиная с 2015 года, когда данный показатель составлял 3,7 млрд руб. (в 2016-м — 2,6 млрд руб., в 2020-м — 735 млн руб., в 2022-м — 578 млн руб.).

Согласно официальному сайту АО «Дорспецстрой», общество входит в число крупнейших дорожных ремонтно-строительных компаний Юга России. Организация специализируется на строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог, мостов и путепроводов. Годовые объемы дорожных работ, которые выплняет «Дорспецстрой» собственными силами, превышают 6 млрд руб., темпы роста, по данным общества, составляют в среднем от 25 до 40% в год. За последние два года с использованием производственных мощностей АО «Досрецстрой» построено и реконструировано 206 км автодорог, отремонтировано более 5 млн кв. м дорожного покрытия. Компания располагает 17 производственными базами в Ростове на-Дону, Ростовской области и Волгограде; 15 стационарными и мобильными асфальтобетонными заводами, производительностью до 240 тонн в час и т. д.

Заказчиками компании выступают ГК «Российские автомобильные дороги», администрация Ростовской области, администрация Волгоградской области, администрация Воронежской области и ФКУ «Управление автомобильной магистрали "Москва-Волгоград"» (Упрдор «Каспий»).

Дмитрий Михеенко