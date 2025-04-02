Роспотребнадзор Удмуртии изъял почти 200 пачек сливочного масла-фальсификата

Почти 200 пачек фальсифицированного сливочного масла весом 34,6 кг изъяли из магазинов «Магнит» в четырех населенных пунктах Удмуртии после плановой проверки регионального управления Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Специалисты управления исследовали восемь проб сливочного масла, из которых четыре не соответствовали по параметру фальсификации — наличию жиров немолочного происхождения.

Из оборота изъяли сливочное масло разных производителей под марками «Крестьянское» и «Традиционное» с долей жира 72,5 и 82,5% соответственно из четырех магазинов — в Сарапуле, Глазове, Ижевске и Игре. Продукт произведен в Татарстане и Башкирии.