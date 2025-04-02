Вчера в Казани был обновлен температурный рекорд
В Казани 1 апреля был обновлен температурный рекорд, державшийся с 1983 года. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Вчера в Казани был обновлен температурный рекорд
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Вчера на метеостанции Казань и авиационной метеостанции Казань – Аэропорт воздух прогрелся до +14,8 градусов, а на станции Казань — Сокол температура достигла +15,9 градуса.
Предыдущий рекорд для 1 апреля был зафиксирован в 1983 году и составлял +12,6 градуса.