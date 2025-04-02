В Казани 1 апреля был обновлен температурный рекорд, державшийся с 1983 года. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вчера в Казани был обновлен температурный рекорд

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Вчера в Казани был обновлен температурный рекорд

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Вчера на метеостанции Казань и авиационной метеостанции Казань – Аэропорт воздух прогрелся до +14,8 градусов, а на станции Казань — Сокол температура достигла +15,9 градуса.

Предыдущий рекорд для 1 апреля был зафиксирован в 1983 году и составлял +12,6 градуса.

Артём Дергунов