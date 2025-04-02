В Самарской области прокуратура добилась сноса здания школы

Прокуратура Хворостянского района добилась сноса аварийного здания старой школы. Об этом сообщили сегодня в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что на территории посёлка Масленниково находится здание старой школы в аварийном состоянии. Там отсутствовали окна, отслаивался цементный слой, разрушались конструктивные элементы.

Директор школы неоднократно обращался к руководителю МАУ «Центр обслуживания» с просьбой о сносе опасного строения, но обращения оставались без удовлетворения.

Прокурор района направил в суд иск об обязании МАУ «Центр обслуживания» снести школу. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, и в марте 2025 года решение суда было исполнено.

Алексей Алексеев