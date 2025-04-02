В Пензенской области предприятие распыляло опасные пестициды в нарушение закона

Управление Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области выявило в работе сельскохозяйственной компании «СтройАгроГрупп» нарушения в части обращения с пестицидами при обработке своих полей. Специалисты обнаружили их во время проверочных мероприятий.

По данным управления, указанная организация в минувшем году предоставила населению неполную информацию о применении пестицидов и агрохимикатов в Пензенском и Малосердобинском районах. Так, в газетных объявлениях ничего не говорилось о сроках работ, о границах обрабатываемых земельных участков. Также не было информации о наименованиях пестицидов и агрохимикатов, их опасных свойствах.

Как выяснило надзорное ведомство, объявления не включали в себя рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях. В Россельхознадзоре напомнили, что в Пензенской области не раз выявляли случаи массовой гибели пчел, к чему приводили нарушения регламента информирования граждан о применении агрохимикатов и пестицидов. Отмечается, что виновных лиц привлекли к административной ответственности.

Павел Фролов