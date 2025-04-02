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Коммерсантъ FM
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Кадыров присвоил Иосифу Пригожину звание заслуженного деятеля искусств Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил продюсеру Иосифу Пригожину звание заслуженного деятеля искусств республики. Указ главы региона есть в распоряжении «РИА Новости».

Продюсер Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Продюсер Иосиф Пригожин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В документе говорится, что звание господину Пригожину присвоено за личные заслуги в развитии культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность, широкую известность и общественное признание.

В апреле 2019 года Рамзан Кадыров наградил Иосифа Пригожина медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». В том же году господин Пригожин получил премию телеканала МУЗ-ТВ в номинации «Лучший продюсер десятилетия».

Полина Мотызлевская

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