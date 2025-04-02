На строительство ФОК в Туймазинском районе выделят еще до 575 млн рублей

ООО «Республиканское управление капитального строительства» по итогам запроса предложений 11 апреля выберет подрядчика строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) c бассейном в селе Серафимовский Туймазинского района, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 575,7 млн руб., их выделит Фонд социальных целевых программ.

Работы должны быть завершены до 30 июля 2027 года. В физкультурном комплексе планируется бассейн с четырьмя дорожками, универсальный спортивный зал для занятий по волейболу, баскетболу, мини-футболу, художественной гимнастике, борьбе, два тренажерных зала, шахматный клуб, пункт проката лыж, буфет.

В марте 2023 года «Республиканское управление капстроительства» подвело итоги запроса предложений на строительство ФОК в Серафимовском начальной стоимостью 362,91 млн руб. Победителем был признан единственный участник — ООО «Билд». Исполнение контракта было прекращено, подрядчику выплачено 18,53 млн руб. Работы необходимо было завершить до конца 2025 года. Как сообщал «Туймазинский вестник» в августе 2023 года со ссылкой на руководителя проекта Рустама Исхакова, фундаментные работы проведены в феврале. На тот момент был построен короб бассейна, выполнены гидроизоляционные работы, уложена плитка.

Майя Иванова