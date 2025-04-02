Выручка адыгейской «Роснефть-Термнефти» за 2024 год составила 105,7 млн рублей

По итогам 2024 года выручка АО «Специализированное пусконаладочное управление "Роснефть-Термнефть"» (СПНУ «Роснефть-Термнефть») составила 105,7 млн руб., что на 5,6 млн руб. больше, чем в 2023 году (100,1 млн руб.). При этом чистая прибыль управления за прошлый год составила 11,3 млн руб., что на 7,4 млн руб. больше, чем годом ранее (3,9 млн руб.), говорится в годовой бухгалтерской отчетности предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кредиторская задолженность АО снизилась за год на 700 млн руб. и составила на 31 декабря 2024 года 18,1 млн руб., дебиторская задолженность снизилась на 10 млн руб. и составила 52 млн руб.

По данным системы Rusprofile, АО «СПНУ "Роснефть-Термнефть"» зарегистрировано в поселке Яблоновский Республики Адыгея в 2001 году. Уставный капитал общества — 1,2 млн руб. Основной вид деятельности — «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук». Генеральный директор — Анатолий Конев.

Общество выступает в роли поставщика по госконтрактам. В топ-5 заказчиков СПНУ входят: ООО «РН-Пурнефтегаз» (14 контрактов на 76,7 млн руб.), ООО «РН-Юганскнефтегаз» (восемь контрактов на 30,9 млн руб.), ООО «РН-Ванкор» (три контракта на 18 млн руб.), АО «Черномортранснефть» (девять контрактов на 17,7 млн руб.) и ПАО «АНК "Башнефть"» (четыре контракта на 11,9 млн руб.).

В топ-10 лучших российских компаний по выручке за 2024 год в отрасли «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук» занимает 2306-е место.

Дмитрий Михеенко