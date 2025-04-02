Более 1 тыс. пострадавших из-за паводка в Аше получили выплаты

В Аше 1066 пострадавшим из-за паводка жителям перечислили материальную помощь в размере 20 тыс. руб. Из них 207 человек получили дополнительно выплаты в связи с частичной утратой имущества (75 тыс. руб.), 35 гражданам выдали по 150 тыс. руб. в связи с полной утратой имущества первой необходимости, сообщили в пресс-службе минсоцотношений Челябинской области.

Выплаты осуществляются на основании заключения муниципальной комиссии. В ближайшее время начнутся выплаты жителям домов, расположенных в садовых товариществах. Планируется выделение средств на ремонт и восстановление жилья.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», улицы Аши начало подтапливать утром 18 марта. В результате внезапно наступившего ледохода на реке Сим и образования ледяных заторов уровень воды резко поднялся. Спасатели эвакуировали 275 жителей, в том числе 68 детей. Всего затопленными оказались 95 домов, 173 садов дома и 329 приусадебных участков. К вечеру 21 марта, под данным регионального управления МЧС, от воды освободились все дома и земельные участки.