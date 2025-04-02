Акция в поддержку людей с аутизмом пройдет в Нижегородской области 2 апреля

Нижегородская область в седьмой раз присоединится к международной акции «Зажги синим». 2 апреля, во Всемирный день распространения информации об аутизме, фасады нескольких культурных и архитектурных объектов подсветят синим цветом, рассказали в правительстве региона.

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В Нижнем Новгороде подсветку можно будет увидеть с 19:00 до 23:00 на нижегородском кремле, ярмарке, телебашне, набережной Федоровского, стадионе «Нижний Новгород», Академии «Маяк», Канавинском мосту, колесе обозрения на Сенной площади, Шуховской башне и арт-объекте «Кран» на Стрелке.

Основная цель акции «Зажги синим» — привлечь внимание к проблемам людей с расстройством аутистического спектра. Такой диагноз подтвержден у более чем 2 тыс. жителей Нижегородской области.

Елена Ковалева