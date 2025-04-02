В Перми закрывается пиццерия Novopomodoro

В центре Перми, в административном здании на ул. Пермской, 84, закрывается пиццерия Novopomodoro. Как сообщили в группе заведения в соцсети «ВКонтакте», пиццерия закрывается 30 апреля в связи с планируемой реконструкцией здания. «В майские праздники мы будем вынуждены освободить данное помещение. Перевезем все на склад, параллельно запускаемся рядом в формате пицца на вынос и самовывоз, а также продолжаем поиски нового домика для Novopomodoro»,— пояснил владелец пиццерии Максим Минин в видеоролике, опубликованном в группе Novopomodoro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс-Карты Фото: Яндекс-Карты

В конце 2020 года пиццерия Novopomodoro открылась в помещении на ул. Пермской, 84, где раньше работало кафе «Хорошая собака». Novopomodoro запустили создатели пиццерии Toropomodoro и бара «Совесть».