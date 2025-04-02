Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Министром по делам ГО и ЧС Чувашии назначен Сергей Павлов

Министром по делам гражданской обороны (ГО) и чрезвычайным ситуациям (ЧС) Чувашской Республики назначен Сергей Павлов. Соответствующий указ подписал глава Чувашии Олег Николаев.

Министром по делам ГО и ЧС Чувашии назначен Сергей Павлов

Министром по делам ГО и ЧС Чувашии назначен Сергей Павлов

Фото: Telegram-канал Правительства Чувашской Республики

Министром по делам ГО и ЧС Чувашии назначен Сергей Павлов

Фото: Telegram-канал Правительства Чувашской Республики

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Господин Павлов служил в милиции с 1993 года, занимал руководящие посты в МВД по Чувашии и более трех лет возглавлял Госкомитет республики по делам ГО и ЧС.

1 апреля ведомство было преобразовано в министерство.

Артём Дергунов

Новости компаний Все