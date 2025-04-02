Девелоперам складов стало невыгодно строить больше объектов

Если при высоком спросе на склады их никто не строит, значит, условия для девелоперов крайне невыгодные, рассказала в интервью «Ъ» владелец ГК «Ориентир» Елена Бондарчук. Последние несколько лет наблюдается серьезный рост себестоимости строительства, только за последний год он составил 18%, уточнила она. Подорожала и земля под застройку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Еще шесть-семь лет назад стоимость 1 га в Подмосковье составляла 5 млн руб., а сейчас в среднем 50 млн руб.»,— приводит она пример.

В отдельных локациях, где высокий спрос, доступных участков под строительство складов практически нет, цена может достигать 100 млн руб., как, например, на Новорижском шоссе. В этом направлении на землю в стоимости 1 кв. м готового склада приходится порядка 20 тыс. руб., уточняет госпожа Бондарчук. В итоге, подчеркивает она, «зарабатывают продавцы земли, банки и поставщики стройматериалов и оборудования», а у девелоперов маржинальность продолжает снижаться.

Подробнее читайте в интервью, которое будет опубликовано позднее.