Девять детей пострадали из-за взрыва петарды в подмосковной школе

От взрыва петарды в школе в Истре пострадали девять детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство образования. По информации ведомства, после произошедшего одна ученица СОШ №2 была госпитализирована.

«Ученик пятого класса во время урока русского языка бросил в портфель однокласснику хлопушку-бомбочку, которая взорвалась, в составе имелась некая химическая смесь»,— сообщили в ведомстве. О произошедшем школа сообщила родителям, а также вызвала скорую и полицию. Госпитализированная находится в Истринской клинической больнице, добавили в пресс-службе министерства образования Московской области.

По данным РЕН ТВ, пострадавшей девочке 11 лет. Она отравилась парами после взрыва, сообщил источник телеканала.