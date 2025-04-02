Из «Локомотива» в «Молот» командирован нападающий

Нападающий «Локомотива» Илья Николаев вернулся в пермский «Молот». Об этом сообщается в соцсетях ХК «Молот».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Молот» Фото: ХК «Молот»

«Молот» является фарм-клубом «Локомотива».

До этого нападающий тренировался в составе «Локомотива», готовясь к матчам плей-офф, но на льду в играх 1/8 финала Кубка Гагарина не появился. В рамках регулярного чемпионата Николаев сыграл четыре матча за «Локомотив» (КХЛ) и провел 19 матчей за «Молот» (ВХЛ).

В настоящее время ХК «Молот» выступает в плей-офф ВХЛ. 2 апреля у них состоится пятая игра с ХК «Челмет». Счет в серии — 2:2.

Напомним, что сегодня также в рамках плей-офф сыграет «Локомотив». Это будет четвертая игра серии с нижегородским «Торпедо». Ярославцы ведут со счетом 3:0.

Алла Чижова