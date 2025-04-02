На Алтае шестерых жителей осудят за отмывание более 80 млн рублей

В Алтайском крае суд рассмотрит уголовное дело в отношении шести местных жителей по делу об отмывании денег. Фигурантам дела вменяют в вину незаконную банковскую деятельность (ч. 2 ст. 172 УК РФ), легализацию денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и незаконное образование юридического лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2017-2023 годах члены преступной группы создали более 15 юридических обществ, которые оформили на подставных лиц. Через счета этих фирм они выводили деньги.

За пять лет преступники использовали более 150 расчетных счетов. Их совокупный доход составил более 80 млн руб., пояснили в краевом МВД.

Уточняется, что одна из организаторов легализовала более 1 млн руб., закупив строительные материалы через подконтрольные фирмы.

Александра Стрелкова