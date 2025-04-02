Республика Татарстан поднялась с 18-го на 13-е место в топ-35 рейтинга индекса социального благополучия регионов России. Об этом сообщают «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан занял 13-е место в топ-35 регионов по индексу социального благополучия

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Татарстан занял 13-е место в топ-35 регионов по индексу социального благополучия

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Повышение позиций было достигнуто благодаря увеличению среднемесячной заработной платы относительно стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Эти изменения отражают данные за IV квартал 2024 г.

В десятку лидеров вошли Москва, ЯНАО, Магаданская область, ХМАО, НАО, Чукотка, Сахалинская область, Якутия, Мурманская область и Санкт-Петербург.

Артём Дергунов