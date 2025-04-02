В Кинеле вынесли приговор посреднику во взяточничестве за установление инвалидности без заболеваний

Кинельский районный суд признал виновной местную жительницу в совершении преступлений по ч. 2 ст. 291.1. УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий) и п. «в» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подсудимой назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

По данным надзорного ведомства, с 2019 года по 2022 год жительница получила более 3 млн руб. «за установление инвалидности гражданам, не имеющим заболеваний». Она являлась посредником. В дальнейшем подсудимая передавала деньги руководителю экспертного состава главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области.

Руфия Кутляева