«Стремление властей к цифровизации понятно, но у такого решения есть и риски»

В Госдуму внесен проект поправок в Жилищный кодекс РФ, который меняет порядок согласования перепланировок и переустройств помещений в многоквартирных домах, а также перевода жилых помещений в нежилые и наоборот. Суть первого изменения сводится к тому, чтобы предусмотреть возможность подачи гражданами заявлений на согласование через Госуслуги (сейчас пакеты с документами подаются непосредственно в местные администрации или через МФЦ). Второе — если собственник не допустит приемочную комиссию в квартиру, ему могут отказать в согласовании перепланировки. Также законопроектом предполагается создание реестра решений о переустройствах, перепланировках и переводах помещений из одной категории в другую. Инициативу комментирует адвокат Юлия Иванова.

Юлия Иванова

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«Создание реестра решений о согласовании или отказе в переводе помещений из жилых в нежилые имеет несколько целей, которые могут как облегчить, так и усложнить жизнь граждан.

С одной стороны, этот реестр будет служить централизованным источником информации, что позволит избежать неясностей и недопонимания относительно статуса различных заявлений. Наличие единой базы поможет как заявителям, так и контролирующим органам оперативно получать информацию о предыдущих решениях, что, в свою очередь, может снизить количество конфликтов. Однако могут возникнуть ситуации, когда такой реестр будет использован для отказа гражданам в исках об оспаривании таких решений по срокам давности, и обосновываться это будет доступностью данных реестра. И как восстанавливать сроки на обжалование в таких случаях — большой вопрос.

Что касается подачи документов через портал Госуслуг, то, с одной стороны, понятно стремление властей к цифровизации и упрощению административных процедур, для граждан это может быть весьма удобным, поскольку подача документов становится более доступной и быстрой. Но есть и оборотная сторона: для пожилых людей это может создать существенные трудности. Не многие из них умеют сканировать документы, пользоваться Госуслугами и вообще пользоваться компьютером.

Существуют и риски электронной подачи, которые связаны с возможными фальсификациями документов. Появление в делах фальсифицированных проектов или заключений может привести к серьезным правовым последствиям и затруднениям в дальнейшем.

Что касается предложения расценивать отказ собственников представителям приемочной комиссии в доступе в квартиру как самостоятельное основание для отказа в согласовании, на мой взгляд, это совершенно справедливо, потому что иногда за доступом при перепланировках в отношении конкретных случаев приходится обращаться в суды».