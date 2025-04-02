Дети мигрантов смогут сдать тест по русскому языку в 59 нижегородских школах

В Нижегородской области дети мигрантов смогут сдать экзамен на знание русского языка в 59 школах. Список школ, которые организуют на своих площадках проведение таких экзаменов, опубликовало министерство просвещения РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Девять школ из опубликованного перечня находятся в Нижнем Новгороде. Это гимназия №25 и школы №№5, 11, 28, 35, 62, 96, 105, 139.

Как писал «Ъ», с 1 апреля в России вступили в силу требования, по которым детям иностранных граждан для поступления российскую школу необходимо сдать тест на знание русского языка минимум на три балла.

Если ребенок не сможет сдать тест, ему дадут возможность пройти дополнительное обучение. После этого экзамен можно пересдать.

Андрей Репин