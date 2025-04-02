Незаконного мигранта из Уфы отправили на историческую родину

Акбулакский районный суд Оренбургской области признал 33-летнего гражданина республики Средней Азии виновным в незаконном пересечении государственной границы России (ч.2 ст. 322 УК РФ) и оштрафовал на 30 тыс. руб., сообщает пресс-служба управления ФСБ по Башкирии.

Нарушитель покинул Россию и вернулся на свою историческую родину, добавили в ведомстве.

По данным УФСБ, в 2022 году иностранный гражданин решением Октябрьского городского суда был привлечен к административной ответственности: его оштрафовали и выслали из страны с запретом возвращаться в Россию в течение пяти лет.

В марте 2023 года фигурант дела вновь пересек границу РФ и вернулся в Уфу. В этот раз он показал на таможне паспорт с другими «установочными данными», которые он изменил на родине. Вскоре после повторного задержания сотрудники УФСБ установили его первоначальные данные.

Майя Иванова