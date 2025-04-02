Пожар на Лазурной в Саратове унес жизнь человека

На пожаре по ул. Лазурная в Ленинском районе Саратова погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Огонь охватил кирпичную дачу утром сегодня, в среду. Специалистов проинформировали о случившемся соседи.

Сотрудники МЧС России во время тушения пожара на 34 кв. м нашли тело 66-летнего мужчины. С огнем боролись восемь специалистов и две единицы техники. Согласно предварительным сведениям, к возгоранию привела неисправная электропроводка.

Павел Фролов