Завод поставлял в соцучреждения Челябинска молоко неизвестного происхождения

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило челябинское предприятие по производству молока, которое поставило в 16 местных социальных учреждений продукцию неизвестного происхождения. Организации объявлено предостережение, сообщает пресс-служба ведомства.

Продукция была поставлена в марте 2025 года. Аудиторы установили, что челябинское предприятие для производства 10 т молочной продукции использовало 8,2 т пастеризованного молока и 428 кг сухого цельного от московского ООО «Милклайн». Однако эта компания также получила сырье от ООО «Молпищепром» Калужской области, производственный сертификат которого ранее уже был аннулирован из-за продажи продукции неизвестного происхождения.

Предупреждение также предъявлено поставщику молока. Социальным учреждениям рекомендовали изъять из оборота остатки продукции.