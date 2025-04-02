Полиция РСО-Алания обнаружила в контейнере подпольную криптоферму

Полиция Северной Осетии пресекла незаконный майнинг криптовалюты среди сотрудников крупной энергоснабжающей компании. Станция находилась в заброшенном грузовом контейнере, который тщательно был замаскирован, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД РФ по РСО – Алания Фото: МВД РФ по РСО – Алания

Должностные лица арестованы, на основании материалов возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции выяснили, что криптоферму использовали в течении года: с мая 2024 года по март 2025.

Следователи обнаружили 183 единицы техники. Также удалось выяснить, что преступники действовали по предварительному сговору.

Полиция разыскивает и остальных причастных к преступлению. Сотрудники МВД выясняют все подробности произошедшего, чтобы оценить степень ущерба.

Николай Аксенов