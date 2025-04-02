Власти Ростовской области отправили на помощь бойцам СВО квадрокоптеры «Mavic 3T»

Власти Ростовской области отправили военнослужащим Южной группировки войск 15 квадрокоптеров типа «Mavic 3T». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как говорится в сообщении, очередная партия БПЛА была передана «нашим землякам, которые сегодня выполняют задачи в зоне проведения СВО».

«Mavic 3T» - компактный, портативный квадрокоптер, который может снимать видео в 4К, в том числе при ночной разведке путем фиксации температуры исследуемых объектов и территорий.

Стоимость этой поставки в сообщении не указывается. В общей же сложности за время проведения СВО власти Дона отправили на передовую техники, оборудования и другого имущества на сумму порядка 3 млрд руб.

Сергей Иванов