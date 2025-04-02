Для реновации микрорайона ДКЖ изымут стадион для мини-футбола

В Перми для комплексного развития микрорайона ДКЖ (Дом культуры железнодорожников) на пересечении улиц Учительской, Детской и Герцена изымут земельный участок со стадионом для мини-футбола и несколькими строениями. Краевое минимущество опубликовало приказ об изъятии участка с объектами недвижимости для муниципальных нужд Перми. Перечисленные объекты изымут на основании градостроительной документации, приказа о принятии решения о КРТ в микрорайоне ДКЖ и ходатайства девелопера «Кортрос-Пермь», который занимается реновацией этой территории.

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Изъятию подлежит земельный участок на ул. Учительской площадью 2,1 тыс. кв. м, предназначенный для физкультурно-оздоровительных организаций. Эта территория находится возле ЖК “iLove”, построенного «Кортрос-Пермь». На ней расположены стадион для мини-футбола площадью 250 кв. м и два здания физкультурно-оздоровительного комплекса площадью по 46,3 кв. м по ул. Герцена, 8. Управление градостроительной деятельности министерства должно направить приказ администрации Перми и «Кортрос-Пермь». Стоимость изымаемой недвижимости возмещается за счет средств «Кортрос-Пермь» в порядке, установленном Земельным кодексом РФ и договором комплексного развития.

Столичная девелоперская группа «Кортрос» в апреле 2024 года выиграла торги краевого минстроя на право комплексного развития территории в микрорайоне ДКЖ. Площадка 25,3 га ограничена улицами Учительской, Боровой, Каменского, Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской и Энгельса. «Кортрос» планирует возвести там около 200 тыс. кв. м жилья, соцобъекты, дорожную инфраструктуру. В районе возведут новую школу на 1400 учеников и детский сад на 200 мест, разобьют более десяти скверов и общественных пространств. Для реновации территории требуется также расселить и снести аварийные дома.

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