Дело группы жителей Ижевска по 51 факту закладки наркотиков направили в суд

Уголовное дело пятерых жителей Ижевска, обвиняемых в оборудовании тайников с наркотиками на территории города, направили в суд, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Обвинительное заключение утверждено прокурором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Следствие установило, что обвиняемые действовали как закладчики интернет-магазина: они забирали оптовые партии наркотиков и оборудовали закладки на территории Ижевска. В ходе обысков полицейские нашли 878 г синтетических наркотиков, 21 г гашиша и 0,85 г марихуаны. «Установлена причастность обвиняемых к 51 эпизоду преступной деятельности»,— указано в сообщении.