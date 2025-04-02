С начала сезона в Челябинской области ликвидировали шесть пожаров

Шесть возгораний на площади более 18 га произошли на территории Чебаркульского, Увельского, Кунашакского и Брединского лесничеств. В ликвидации были задействованы 53 человека и 22 единицы техники. Все пожары потушены в первые сутки, сообщает пресс-служба ГУ лесами региона.

«В этом году аномально теплая весна, отсутствие осадков и достаточно сильный ветер. Сейчас особенно важно помнить о соблюдении правил пожарной безопасности в лесу, а также при проведении работ на приусадебных участках. Достаточно малейшего источника огня для возникновения очень серьезных последствий», — прокомментировал начальник ГУ лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.

Выявлены несколько предполагаемых поджигателей. Им грозит административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности по ст. 8.32 КоАП РФ. Для граждан штраф составляет от 15 тыс. до 30 тысю руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических — от 100 тыс. до 400 тысю руб. В условиях действия особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются в два и более раз.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об установлении на территории региона пожароопасного сезона с 26 марта.