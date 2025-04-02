В Йошкар-Оле у 81-летней местной жительницы неизвестные, представившись сотрудниками «Московской биржи», выманили 4,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Йошкар-Оле пенсионерка потеряла 4,7 млн рублей, общаясь с неизвестными

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Йошкар-Оле пенсионерка потеряла 4,7 млн рублей, общаясь с неизвестными

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В декабре 2024 года женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником «Московской биржи» и предложил ей вернуть ранее похищенные деньги. Он убедил ее в том, что ей будут помогать лучшие юристы, на что она согласилась.

В марте ей вновь позвонили и поинтересовались наличием недвижимости. Узнав, что у женщины есть дом, неизвестный убедил ее провести фиктивную продажу объекта, уверяя, что дом останется в ее владении. Следуя инструкциям, пострадавшая продала свой земельный участок и дом.

После сделки с женщиной связался тот же «работник биржи», предложив увеличить доходность ее счета и сказав, что скоро приедет специалист — якобы помощник судьи. Молодой человек пять раз посещал женщину в течение дня, и каждый раз она передавала ему деньги. Позже ей сказали, что для возвращения средств потребуется найти доверенное лицо. Тогда йошкаролинка по совету знакомой обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Артём Дергунов