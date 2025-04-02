Глава СКР хочет знать, почему астраханский ребенок-инвалид не получает лекарство

Начальник астраханского следственного управления Ибрагим Могушков по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина проведет процессуальную проверку по обращению о ненадлежащем обеспечении ребенка-инвалида медицинскими изделиями и жизненно важным медикаментом в Астраханской области. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Ибрагиму Могушкову предстоит доложить об установленных в ходе проверочных мероприятий обстоятельствах, а также об их результатах. Исполнение поручения господина Бастрыкина находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее жительница Астраханской области рассказала, что для поддержания здоровья ее девятилетней дочери, являющейся инвалидом, необходимо регулярное использование системы непрерывного мониторинга глюкозы и прием жизненно важного медикамента. Со слов заявительницы, с сентября минувшего года ее ребенок получает медицинские изделия и препарат нерегулярно и в недостаточном количестве.

Павел Фролов