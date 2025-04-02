Ярославец вернул сгоревшие в пожаре 740 тысяч рублей

Житель Ярославской области смог обменять обгоревшие в пожаре банкноты на общую сумму 740 тыс. руб. Об этом сообщает ярославское отделение Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

150 купюр номиналом 5 тыс. руб. пострадали в пожаре в частном доме. Владелец средств обратился в отделение банка, там в ходе экспертизы выяснили, что 119 банкнот сохранили 55% и более остаточной площади, что подлежит обмену на новые. На оставшиеся купюры было направлено ходатайство в Москву на льготный обмен. В результате только две банкноты не подлежали обмену.

Как пояснила эксперт по исследованию денежных знаков ярославского отделения Банка России Ольга Соколова, на экспертизу этих банкнот ушло восемь рабочих дней.

Алла Чижова