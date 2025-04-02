Совфед обязал Южную Осетию вернуть пенсии, выплаченные умершим

Совет федерации одобрил закон о ратификации протокола, который вносит изменения в соглашение России и Южной Осетии о пенсионном обеспечении. Нововведения затронут граждан РФ, проживающих в республике. Протокол к соглашению был подписан в Москве в октябре 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно документу, Южная Осетия должна вернуть пенсии и доплаты к ним, полученные родственниками умерших пенсионеров из-за несвоевременности оповещения о факте их смерти. Эти суммы также можно будет взыскать. Законом предусмотрена возможность заключения двумя странами межведомственных соглашений, в том числе об организации взаимодействия в электронном виде.

В числе других положений документа:

необходимость соблюдения конфиденциальности данных, которыми обмениваются два государства;

беспрепятственное перемещение через границу грузов (в частности, компьютерной и копировальной техники), нужных для выполнения Россией ее обязательств;

освобождение российской стороны от пошлин, налогов и сборов при нахождении работников Фонда пенсионного и социального страхования РФ в Южной Осетии (они приедут для приема граждан и документов для выплаты пенсий).

В сопроводительных документах уточняется, что с 2016 года по 30 сентября 2024 года сумма излишне полученных пенсий и доплат к ним составила 37 762,81 тыс. руб. Также была осуществлена излишняя выплата пенсий на 37 732,80 тыс. руб. и доплат к ним — на 30,01 тыс. руб., пишет ТАСС.