Жительница Волжского ждет суда за нападение своей собаки на ребенка

В Волгоградской области суд рассмотрит уголовное дело о нападении собаки на малолетнего (ч. 1 ст. 118 УК РФ) в отношении жительницы Волжского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось, 15 августа минувшего года фигурантка выгуливала без намордника свою собаку. Около магазина по ул. Александрова в Волжском женщина привязала животное к забору за поводок и направилась за покупками.

Когда мимо магазина проходил ребенок, собака набросилась на него. У пострадавшего выявили множество укушенных рваных ран лица, головы и тела. Он долгое время проходил лечение в больнице.

Следственный отдел по городу Волжский завершил расследование уголовного дела. Специалисты направят материалы в суд.

Павел Фролов