Зарубежные СМИ: Какие импортные пошлины может ввести президент США?

Мировая экономика потеряет почти $1,5 трлн от грядущей торговой войны. К такому выводу пришли экономисты Астонской школы бизнеса, результаты исследования приводит издание The Guardian. Один из авторов доклада сообщил, что если Вашингтон введет пошлины в 25% на большую часть импорта, это будет иметь последствия, схожие с торговой войной 1930 года, которая усугубила Великую депрессию. Новые тарифы против товаров из всех стран Белый дом анонсировал в марте. 2 апреля Дональд Трамп называл «днем освобождения» Америки от нахлебников. Но конфигурация пошлин, о которых объявят в среду, до сих пор не ясна. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

По данным Bloomberg, Трамп обсуждает три сценария. Первый: установить фиксированные ставки 10% и 20% в зависимости от того, насколько страны ограничивают доступ американских товаров на свои рынки. Под самые высокие тарифы могут попасть крупнейшие торговые партнеры США — Европейский союз, Япония, Индия и Канада. Второй вариант: применять индивидуальные пошлины, которые будут зеркально отражать тарифы и барьеры других стран. Этот подход обсуждали раньше, но, как утверждают источники, он потерял приоритет. Третий сценарий самый радикальный: ввести единый тариф на весь импорт, но пока шансы этого варианта невысоки. Все ждут объявления, в Вашингтоне и на Уолл-стрит растет напряженность. По информации Bloomberg, компании и лоббисты пытаются выяснить детали плана и повлиять на его формулировку.

В British Broadcasting Corporation напоминают: пошлины — это налоги на импорт. Платить за них придется в первую очередь американским компаниям. Если Трамп введет новые тарифы немедленно, как предположила его пресс-секретарь, бизнес начнет перекладывать расходы на потребителей — повышать цены или менять поставщиков. Это грозит ростом цен и риском рецессии как в США, так и в странах, зависящих от американского рынка. Многие компании, по данным British Broadcasting Corporation, уже начали готовиться к пошлинам. Но Трамп считает, что бизнесу стоит перенести производство в США. Проблема в том, что такой процесс потребует времени и больших вложений.

CNN приводит расчеты аналитиков Moody’s: если Трамп пойдет на масштабное повышение тарифов, это может привести к потере 5,5 млн рабочих мест, росту безработицы до 7% и падению экономики США почти на 2%. Впрочем, эксперты сомневаются, что Трамп выберет самый жесткий вариант. Независимо от решения все предложения Трампа уже называют беспрецедентными. Как отмечает CNN, ни один президент США прежде не готовил таких масштабных торговых мер. Это может изменить глобальную торговлю и экономику США — вопрос лишь в том, насколько болезненно.

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