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Во втором квартале цена кв. м площади жилья в Башкирии может подорожать на 2%

В Башкирии планируют увеличить среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади на второй квартал 2025 года на 2,6%, до 113,53 тыс. руб. В первом квартале года она составляла 110,66 тыс. кв. м. Проект приказа министерства строительства и архитектуры республики опубликован на официальном портале региона.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Средняя рыночная стоимость 1 кв. м утверждается для расчета размера субсидий, выделяемых гражданам, постоянно проживающим и зарегистрированным в республике, нуждающимся в улучшении жилищных условий, которым субсидии предоставляются за счет средств федерального и республиканского бюджетов на участие в строительстве или приобретении жилья.

Майя Иванова

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