«Молот» усилился перед пятым матчем в плей-офф

Из системы ярославского «Локомотива» в «Молот» командирован нападающий Илья Николаев. Об этом сообщает пресс-служба пермского хоккейного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Николаев

Фото: ХК «Молот» Илья Николаев

Фото: ХК «Молот»

В рамках регулярного чемпионата Илья Николаев провел в составе «Молота» 19 матчей, в которых набрал 10 (6+4) баллов за результативность при показателе полезности «+5», а также четыре матча он провел в рамках КХЛ в составе «Локомотива». Игрок уже несколько раз менял команды, переезжая из Ярославля в Пермь и обратно. На этот раз, судя по всему, он призван помочь «Молоту» в противостоянии в плей-офф с ХК «Челмет». Пятый матч в серии плей-офф пройдет сегодня в Челябинске.