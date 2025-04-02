Причал порта в Новороссийске временно вывели из эксплуатации

Ространснадзор приостановил работу 8-го нефтеналивного причала Новороссийского морского торгового порта (ПАО «НМТП») на 90 дней по итогам проверки, проведенной в рамках поручения правительства РФ. Об этом сообщает пресс-служба «Транснефти».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Внеплановые инспекции проводятся в морских портах Черноморского региона, включая Новороссийск, Тамань и Туапсе. Мероприятия инициированы после ЧС в Керченском проливе в декабре 2024 года и направлены на контроль соблюдения экологических норм при транспортировке нефти и нефтепродуктов.

В отношении ПАО «НМТП», входящего в группу «Транснефть», Ространснадзор проводил проверку с 27 по 31 марта по поручению вице-премьера Виктора Савельева. В результате выявлен ряд нарушений Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта.

На основании Кодекса об административных правонарушениях РФ в отношении ПАО «НМТП» может быть возбуждено дело. Эксплуатация 8-го нефтеналивного причала временно запрещена. Компании предписано устранить выявленные нарушения до 30 июня 2025 года.

Вячеслав Рыжков