Экс-глава администрации Салавата останется в команде Радия Хабирова

Ушедшему на прошлой неделе в отставку с поста главы администрации Салавата Альберту Муталову ищут новое место работы, сообщил сегодня на оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров.

«Он остается в команде , мы сейчас определяем, где его качества проявятся наиболее эффективно»,— прокомментировал он.

Альберт Муталов, ставший сити-менеджером в ноябре 2024 года, 27 апреля покинул пост по собственному желанию, заявив о намерении «двигаться дальше». Его место временно занял Артур Рундау, управлявший городом с 2020-го по 2024 год. 22 апреля должен состояться конкурс на пост нового главы администрации

Идэль Гумеров