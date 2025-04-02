374,5 млрд рублей заработали малые предприятия Удмуртии в 2024 году

Вклад малых предприятий в общий оборот организаций Удмуртии составил 374,5 млрд руб. в 2024 году, что соответствует 15,8% от общего объема, сообщает пресс-служба Удмуртстата. По первому значению республика заняла 7-е место среди регионов ПФО, где лидером является Татарстан с показателем 1,4 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Средняя численность работников на малых предприятиях в регионе составила 56,8 тыс. человек за указанный период, что поставило республику на 7-е место в ПФО. Среднемесячная номинальная зарплата таких сотрудников составила 63,2 тыс. руб. Это на 4% ниже среднего уровня по республике. По размеру зарплат работников малых предприятий Удмуртия — на 3-й строчке в округе.

За 2024 год малыми предприятиями Удмуртии было отгружено товаров собственного производства и выполнено работ и услуг на сумму 235,6 млрд руб. Это ставит регион на 6-е место в ПФО.