«Татэнерго» построит две блочно-модульные угольные котельные в Магаданской области

АО «Татэнерго» построит две блочно-модульные угольные котельные в двух поселках городского типа (пгт) Магаданской области общей стоимостью 1,8 млрд руб. Об этом стало известно в ходе международного энергетического форума «Энергопром», который проходит в МВЦ «Казань Экспо».

Одна котельная будет построена в пгт Эвенск. Она будет включать в себя пять котлов суммарной мощностью 17,5 МВт. Стоимость проекта оценивается в 736,5 млн руб.

Вторую котельную возведут в пгт Омсукчан. В ней будет девять котлов, чья общая мощность составит 31,5 МВт. Стоимость оценивается в 1,163 млрд руб.

Артём Дергунов