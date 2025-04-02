На Дону мясная компания приостановила строительство склада за 1 млрд рублей

Ростовская компания «ВТД ТД», занимающаяся оптовой торговлей мясом, приостановила строительство производственно-логистического комплекса стоимостью в 1 млрд руб. в Мясниковском районе. Причина заморозки: необходимо привлечение заемного финансирования, сообщает РБК Ростов со ссылкой на министерство экономического развития региона.

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Из общей суммы инвестиций 300 млн руб. — собственные средства компании, а оставшиеся 700 млн руб. планируется привлечь через займы. В ведомстве уточнили, что реализация проекта временно приостановлена до получения финансирования на выгодных условиях.

Строительство комплекса началось в 2022 году и должно было увеличить мощности компании по производству продукции на 7 тыс. тонн в год, а также создать 220 новых рабочих мест. Площадь объекта составляет 14 тыс. кв. м. В состав проекта входили строительство станции пожаротушения, скважин для очистки воды, электростанций и других необходимых объектов.

Срок реализации проекта перенесен на 2026 год.

ООО «ВТД ТД» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2014 году и специализируется на производстве полуфабрикатов из курицы, охлажденного мяса различных видов. В 2023 году выручка компании составила 9,54 млрд руб., чистая прибыль — 57 млн руб.

Соглашение о строительстве комплекса было подписано между «ВТД ТД» и Ростовской областью на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году. В октябре 2023 года компания получила положительное заключение экспертизы на строительство объекта.

Николай Аксенов