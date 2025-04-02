Владельца участка на рынке в Челябинской области обязали убрать свалку

В Челябинской области суд удовлетворил иск прокурора Сосновского района, который требовал обязать собственника участка на рынке «Караван» ликвидировать свалку. На его территории образовались залежи строительного и бытового мусора площадью 2 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Рынок находится в Кременкуле. Свалка была выявлена сотрудниками управления СК РФ по Челябинской области 4 февраля этого года. Тогда следователи провели на рынке «Караван» рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. В связи с выявленной свалкой, создающей пожарную опасность, было запланировано проведение доследственных проверок по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли).