В Зауралье будут судить экс-главу интерната за присвоение пенсий постояльцев

Следственные органы Курганской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора бюджетного учреждения для престарелых и инвалидов «Сафакулевский психоневрологический интернат», экс-депутата, обвиняемого в превышении должностных полномочий (п. «е» ч.3 ст.286 УК РФ). Материалы направлены в суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по Курганской области.

По версии следствия, в 2024 году при реорганизации интерната и переводе постояльцев в другое социальное учреждение руководитель приказал подчиненным не включать в опись имущества пенсионеров их личные деньги, находившиеся на временном хранении у персонала заведения. Ущерб пожилым людям превысил 550 тыс. руб. Директор учреждения впоследствии распорядился деньгами по своему усмотрению.

Фигурант полностью признал вину. Уголовное дело рассмотрит Сафакулевский районный суд.