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Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА в Таганроге

Заместитель прокурора Таганрога Сергей Афанасьев осуществляет личный контроль за ситуацией на месте ликвидации последствий атаки БПЛА. Об этом сообщила прокуратура Ростовской области.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В частности, прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание им помощи.

Напомним, этой ночью в Таганроге из-за атаки БПЛА со стороны украинских боевиков повреждены два многоквартирных дома, пострадали два человека.

Загорелись девятиэтажный дом по адресу улица Лизы Чайкиной, 57, а также семиэтажный дом на улице Ленина, 147. Один из беспилотников был найден в переулке 1-й Новый, 26.

С 23:15 в Таганроге введен режим чрезвычайной ситуации.

Сергей Иванов

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