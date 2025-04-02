Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА в Таганроге
Заместитель прокурора Таганрога Сергей Афанасьев осуществляет личный контроль за ситуацией на месте ликвидации последствий атаки БПЛА. Об этом сообщила прокуратура Ростовской области.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
В частности, прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание им помощи.
Напомним, этой ночью в Таганроге из-за атаки БПЛА со стороны украинских боевиков повреждены два многоквартирных дома, пострадали два человека.
Загорелись девятиэтажный дом по адресу улица Лизы Чайкиной, 57, а также семиэтажный дом на улице Ленина, 147. Один из беспилотников был найден в переулке 1-й Новый, 26.
С 23:15 в Таганроге введен режим чрезвычайной ситуации.