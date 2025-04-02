Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА в Таганроге

Заместитель прокурора Таганрога Сергей Афанасьев осуществляет личный контроль за ситуацией на месте ликвидации последствий атаки БПЛА. Об этом сообщила прокуратура Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В частности, прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание им помощи.

Напомним, этой ночью в Таганроге из-за атаки БПЛА со стороны украинских боевиков повреждены два многоквартирных дома, пострадали два человека.

Загорелись девятиэтажный дом по адресу улица Лизы Чайкиной, 57, а также семиэтажный дом на улице Ленина, 147. Один из беспилотников был найден в переулке 1-й Новый, 26.

С 23:15 в Таганроге введен режим чрезвычайной ситуации.

Сергей Иванов